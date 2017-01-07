Российский лыжник Устюгов стал вторым в масс-старте на «Тур де Ски»

Рим, 7 января. Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в масс-старте на 15 км на шестом этапе «Тур де Ски», который проходит в Италии.

В завершившейся гонке 24-летний спортсмен уступил норвежскому лыжнику Мартину Йонсруду Сундбю. Бронзовая награда досталась финну Матти Хейккинену.

Другой россиянин Андрей Ларьков финишировал пятым.

Напомним, что в предыдущих пяти гонках «Тур де Ски» текущего сезона Устюгов был первым. Этот результат стал рекордным, потому что ранее никто не побеждал в пяти гонках кряду.