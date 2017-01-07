FAN-TV Лента новостей
Донбасс: более 270 жителей ДНР приняли участие в рождественских торжествах
Новороссия

Донбасс: более 270 жителей ДНР приняли участие в рождественских торжествах

Сегодня 18:49
49

Донбасс: более 270 жителей ДНР приняли участие в рождественских торжествах

Донецк, 7 января. Более 270 тысяч жителей и гостей ДНР приняли участие в торжествах по случаю Рождества Христова. Об этом сообщает пресс-служба МВД ДНР.

«Рождественские праздники в ДНР прошли спокойно. За два дня в торжествах приняли участие более 270 тысяч жителей и гостей республики», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в обеспечении правопорядка в праздничные дни были задействованы более 1000 сотрудников полиции. Кроме того, 200 дополнительных нарядов полиции несли службу в местах проведения массовых мероприятий. Безопасность на дорогах обеспечивали более 100 инспекторов ГАИ.

Также в МВД напомнили, что по распоряжению главы ДНР Александра Захарченко комендантский час в рождественскую ночь был отменен.

комментарии
Кирилл Иванов
Новости партнеров
Эксклюзив

Петербург встречает Новый год во всех стилях и укрепляет дружбу России и Китая

Сегодня 17:58
82

Ледниковый период: как москвичи борются с рекордными холодами и ждут апокалипсиса

Сегодня 17:25
253

Сирия новости 7 января 2017 16.30: САА освободила от ИГИЛ окрестности авиабазы в Хомсе, войска Ирака захватили госпиталь у Мосула

Сегодня 16:44
512

Ставки высоки: за неплательщиков налогов в России взялись по-настоящему

Сегодня 16:25
559

Плевок в суп, или Как выглядит доклад ФБР, АНБ и ЦРУ о «русских хакерах»

Сегодня 14:59
1049
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Рождественская ярмарка в Петербурге: кубинское мясо, медовуха и «собака с рогами». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Донбасс: более 270 жителей ДНР приняли участие в рождественских торжествах

18:49

Водолазы Северного флота продолжат работы на затонувшем американском транспорте

18:41

Россия и Турция зафиксировали 24 нарушения режима прекращения огня в Сирии

18:35

Ученые объяснили, почему оральные ласки не нравятся мужчинам

18:27

Певица Дайнеко заперла свою годовалую дочь в промерзшем авто

18:27

Авиация ЮВО получила более 40 современных самолетов и вертолетов в 2016 году

18:26

Пятерых подозреваемых по делу об убийстве российского посла задержали в Турции

18:14

Самолет экстренно вернулся в аэропорт Якутска из-за сломанного шасси

18:02

Стрелок из Флориды оказался ветераном войны в Ираке, насмотревшимся роликов ИГ

17:59

Петербург встречает Новый год во всех стилях и укрепляет дружбу России и Китая

17:58

Видео с зигующей участницей литовского шоу «Угадай мелодию» появилось в Сети

17:52

Стал известен владелец попавшего в ДТП в Петербурге суперкара Lamborghini

17:43
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Водолазы Северного флота продолжат работы на затонувшем американском транспорте
Читать
Закрыть