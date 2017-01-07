Донбасс: более 270 жителей ДНР приняли участие в рождественских торжествах

Донецк, 7 января. Более 270 тысяч жителей и гостей ДНР приняли участие в торжествах по случаю Рождества Христова. Об этом сообщает пресс-служба МВД ДНР.

«Рождественские праздники в ДНР прошли спокойно. За два дня в торжествах приняли участие более 270 тысяч жителей и гостей республики», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в обеспечении правопорядка в праздничные дни были задействованы более 1000 сотрудников полиции. Кроме того, 200 дополнительных нарядов полиции несли службу в местах проведения массовых мероприятий. Безопасность на дорогах обеспечивали более 100 инспекторов ГАИ.

Также в МВД напомнили, что по распоряжению главы ДНР Александра Захарченко комендантский час в рождественскую ночь был отменен.