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Россия

Замерзающие жители Королева греются в местных школах

7 Января 2017 18:56
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Замерзающие жители Королева греются в местных школах

Королев, 7 января. Около тысячи жителей подмосковного города Королев остались без отопления в 30-градусный мороз, для них развернуты пункты обогрева.

В результате аварии на теплотрассе без отопления в Королеве остались шестнадцать домов, в которых проживают около тысячи человек, сообщает Газета.ру. Синоптики отметили, что для Московской области этот день стал одним из самых морозных. Для жителей были развернуты пункты обогрева в двух ближайших школах. На месте утечки теплоносителя работает аварийно-ремонтная бригада, агентство НСН сообщило, что восстановление теплоснабжения затянулось из-за больших объемов сварочных работ.

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