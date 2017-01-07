Замерзающие жители Королева греются в местных школах

7 Января 2017 18:56 54

Королев, 7 января. Около тысячи жителей подмосковного города Королев остались без отопления в 30-градусный мороз, для них развернуты пункты обогрева.

В результате аварии на теплотрассе без отопления в Королеве остались шестнадцать домов, в которых проживают около тысячи человек, сообщает Газета.ру. Синоптики отметили, что для Московской области этот день стал одним из самых морозных. Для жителей были развернуты пункты обогрева в двух ближайших школах. На месте утечки теплоносителя работает аварийно-ремонтная бригада, агентство НСН сообщило, что восстановление теплоснабжения затянулось из-за больших объемов сварочных работ.