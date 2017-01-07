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Главные новости 7 января

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Дайджест новостей за 07.01.2017

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей субботы, 7 января.

Бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов обнародовал запись разговора о захвате власти депутата Верховной рады Сергея Пашинского и экс-замгубернатора Днепропетровской области Геннадия Корбана. Обнародована запись разговора о захвате власти на Украине.

Продюсер исторического блокбастера «Викинг» Анатолий Максимов напомнил критикам ленты, что это — художественный фильм, а значит, у его авторов есть право фантазировать и дополнять. Продюсер «Викинга» ответил на критику зрителей.

Британские психологи выяснили, какие эмоции вызывает оральный секс у мужчин и женщин. Ученые рассказали об эмоциях мужчин и женщин при оральном сексе.

Новые штрафы за неуплату налогов появятся в Российской Федерации в 2017 году. Россиян будут штрафовать за неуплату налогов по новым правилам.

Сторонники Республиканской партии США не верят своим оппонентам — демократам, а больше доверяют Владимиру Путину. Уходящий президент США Барак Обама весьма обеспокоен и опечален сложившейся, по его мнению, политической картиной в стране. Обама в печали: республиканцы «больше верят Путину, чем демократам».

Из-за аномальных холодов в российской столице пострадали 62 человека. Жертвами аномальных морозов в Москве стали более 60 человек.

Дональд Трамп признал, что «узнал многое» из засекреченной части доклада о «вмешательстве» России в выборы США. Трамп рассказал о «секретных вещах», которые узнал из доклада разведки о «российских кибератаках».

В Петербурге тоже сильнейший мороз. Отморозивший руки петербуржец умер по дороге в больницу.

По соотношению длинны пальцев рук можно предсказать предрасположенность человека к определенным заболеваниям. Ученые научились определять склонность к болезням по длине пальцев.

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Алексей Громов
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