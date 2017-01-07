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Россия и Турция зафиксировали 24 нарушения режима прекращения огня в Сирии
Новости Сирии

Россия и Турция зафиксировали 24 нарушения режима прекращения огня в Сирии

Сегодня 18:35
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Россия и Турция зафиксировали 24 нарушения режима прекращения огня в Сирии

Москва, 7 января. Россия и Турция зафиксировали 24 нарушения режима перемирия в Сирийской Арабской Республике за сутки. Об этом сообщается в российском Центре по примирению враждующих сторон.

По данным министерства обороны РФ, российско-турецкая комиссия зафиксировала 24 нарушения режима прекращения огня в Сирии за прошедшие 24 часа.  

Согласно информации оборонного ведомства, Анкара зафиксировала 14 нарушений, из них семь — в Дамаске, четыре — в Алеппо, два — в Дераа, а также одно в Идлибе. Еще 10 нарушений зафиксировала российская сторона. 

Однако в военном ведомстве отмечают, что заметна тенденция к уменьшению количества нарушений режима прекращения огня, а также к повышению доверия между сторонами.

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Дана Балан
#сирия #алеппо
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