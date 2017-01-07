Водолазы Северного флота продолжат работы на затонувшем американском транспорте

Североморск, 7 января. Специалисты Северного флота продолжат работы по подъему исторических артефактов с транспорта «Томас Дональдсон», который затонул в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны.

Транспорт шел в Советский Союз с грузом, полученным СССР по программе ленд-лиза и затонул на глубине 60 метров после немецкой атаки. Российским водолазам уже удалось поднять с транспорта американские танки «Шерман», паровую лебедку и дорожный каток «Остин Мартин». В изучении затонувшего судна участвуют не только водолазы, но и телеуправляемые подводные аппараты «Тайгер» и «Пантера», сообщает Газета.ру. Поднятые на поверхность артефакты переданы командованием СФ музеям в Санкт-Петербурге, Архангельске и Североморске.