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Авиация ЮВО получила более 40 современных самолетов и вертолетов в 2016 году
Россия

Авиация ЮВО получила более 40 современных самолетов и вертолетов в 2016 году

Сегодня 18:26
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Авиация ЮВО получила более 40 современных самолетов и вертолетов в 2016 году

Москва, 7 января. За минувший год авиационные и вертолетные соединения Южного военного округа (ЮВО) получили более 40 единиц авиационной техники в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, на вооружение авиационных соединений ЮВО поступили самолеты Су-25СМ, Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-26.

Также в Минобороны напомнили, что в декабре 2016 года на боевое дежурство в ЮВО заступил зенитно-ракетный полк, который вооружен комплексами С-400 «Триумф», а с 1 января 2017 года к ним присоединились зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что авиация Военно-морского флота России в 2017 году получит более 100 новых летательных аппаратов. В состав подразделений корабельной истребительной авиации поступят истребители МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

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Кирилл Иванов
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