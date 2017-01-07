Ученые объяснили, почему оральные ласки не нравятся мужчинам

Лондон, 7 января. Представители разных полов неодинаково относятся к оральным ласкам. Об этом сообщили ученые из Великобритании.

Специалисты провели исследование, в котором участвовали респонденты в возрасте от 16 до 28 лет. Участники эксперимента рассказали о том, что им больше всего нравится в сексе.

Результаты озадачили экспертов. Традиционно считается, что мужчины более раскрепощены в интимном плане, но оказалось, что это далеко не соответствует действительности. Представительницы прекрасной половины человечества чаще соглашаются на оральные ласки.

Также молодые представители сильной половины человечества сообщили, что не считают привлекательными половые органы женщин, поэтому не доставляют своим партнершам удовольствие таким способом.