FAN-TV Лента новостей
Ученые объяснили, почему оральные ласки не нравятся мужчинам
Общество

Ученые объяснили, почему оральные ласки не нравятся мужчинам

Сегодня 18:27
886

Ученые объяснили, почему оральные ласки не нравятся мужчинам

Лондон, 7 января. Представители разных полов неодинаково относятся к оральным ласкам. Об этом сообщили ученые из Великобритании.

Специалисты провели исследование, в котором участвовали респонденты в возрасте от 16 до 28 лет. Участники эксперимента рассказали о том, что им больше всего нравится в сексе.

Результаты озадачили экспертов. Традиционно считается, что мужчины более раскрепощены в интимном плане, но оказалось, что это далеко не соответствует действительности. Представительницы прекрасной половины человечества чаще соглашаются на оральные ласки.

Также молодые представители сильной половины человечества сообщили, что не считают привлекательными половые органы женщин, поэтому не доставляют своим партнершам удовольствие таким способом.

комментарии
Дана Балан
Новости партнеров
Эксклюзив

Петербург встречает Новый год во всех стилях и укрепляет дружбу России и Китая

Сегодня 17:58
82

Ледниковый период: как москвичи борются с рекордными холодами и ждут апокалипсиса

Сегодня 17:25
253

Сирия новости 7 января 2017 16.30: САА освободила от ИГИЛ окрестности авиабазы в Хомсе, войска Ирака захватили госпиталь у Мосула

Сегодня 16:44
512

Ставки высоки: за неплательщиков налогов в России взялись по-настоящему

Сегодня 16:25
559

Плевок в суп, или Как выглядит доклад ФБР, АНБ и ЦРУ о «русских хакерах»

Сегодня 14:59
1049
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Рождественская ярмарка в Петербурге: кубинское мясо, медовуха и «собака с рогами». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Донбасс: более 270 жителей ДНР приняли участие в рождественских торжествах

18:49

Водолазы Северного флота продолжат работы на затонувшем американском транспорте

18:41

Россия и Турция зафиксировали 24 нарушения режима прекращения огня в Сирии

18:35

Ученые объяснили, почему оральные ласки не нравятся мужчинам

18:27

Певица Дайнеко заперла свою годовалую дочь в промерзшем авто

18:27

Авиация ЮВО получила более 40 современных самолетов и вертолетов в 2016 году

18:26

Пятерых подозреваемых по делу об убийстве российского посла задержали в Турции

18:14

Самолет экстренно вернулся в аэропорт Якутска из-за сломанного шасси

18:02

Стрелок из Флориды оказался ветераном войны в Ираке, насмотревшимся роликов ИГ

17:59

Петербург встречает Новый год во всех стилях и укрепляет дружбу России и Китая

17:58

Видео с зигующей участницей литовского шоу «Угадай мелодию» появилось в Сети

17:52

Стал известен владелец попавшего в ДТП в Петербурге суперкара Lamborghini

17:43
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Донбасс: более 270 жителей ДНР приняли участие в рождественских торжествах
Читать
Закрыть