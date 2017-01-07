Пятерых подозреваемых по делу об убийстве российского посла задержали в Турции

Анкара, 7 января. В ходе расследования дела об убийстве посла Российской Федерации в Анкаре Андрея Карлова были задержаны еще пять человек.

Как оказалось, четверо подозреваемых были коллегами Мевлюта Алтынташа в органах турецкого министерства внутренних дел. А пятый подозреваемый, по мнению следствия, связан с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Напомним, российский дипломат Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре на фотовыставке. Убийцей оказался турецкий полицейский, который заранее спланировал преступление.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции в Турции задержали 13 человек, шестеро из которых являются родственниками убийцы.