FAN-TV Лента новостей
Певица Дайнеко заперла свою годовалую дочь в промерзшем авто
Россия

Певица Дайнеко заперла свою годовалую дочь в промерзшем авто

Сегодня 18:27
199

Певица Дайнеко заперла свою годовалую дочь в промерзшем авто

Москва, 7 января. Известная певица Виктория Дайнеко сообщила в социальных сетях о том, что закрыла своего ребенка в автомобиле в 20-градусный мороз.

Певица обычно не афиширует подробности жизни своей годовалой дочери, однако об этом происшествии решила рассказать поклонникам. Машина плохо работала в морозный день и осталась стоять с выключенным отоплением. При этом дверцы автомобиля оказались заблокированы. В салоне осталась дочь певицы, а также документы и гаджет. Дайнеко помог сосед, который прогрел замок, после чего девочку и вещи удалось забрать из машины.

Ранее агентство НСН рассказало о том, что Виктория Дайнеко записала новую песню наутро после своей свадьбы.

комментарии
Алексей Громов
#виктория дайнеко
Новости партнеров
Эксклюзив

Петербург встречает Новый год во всех стилях и укрепляет дружбу России и Китая

Сегодня 17:58
84

Ледниковый период: как москвичи борются с рекордными холодами и ждут апокалипсиса

Сегодня 17:25
271

Сирия новости 7 января 2017 16.30: САА освободила от ИГИЛ окрестности авиабазы в Хомсе, войска Ирака захватили госпиталь у Мосула

Сегодня 16:44
536

Ставки высоки: за неплательщиков налогов в России взялись по-настоящему

Сегодня 16:25
597

Плевок в суп, или Как выглядит доклад ФБР, АНБ и ЦРУ о «русских хакерах»

Сегодня 14:59
1099
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Рождественская ярмарка в Петербурге: кубинское мясо, медовуха и «собака с рогами». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Российский лыжник Устюгов стал вторым в масс-старте на «Тур де Ски»

19:00

Замерзающие жители Королева греются в местных школах

18:56

Донбасс: более 270 жителей ДНР приняли участие в рождественских торжествах

18:49

Водолазы Северного флота продолжат работы на затонувшем американском транспорте

18:41

Россия и Турция зафиксировали 24 нарушения режима прекращения огня в Сирии

18:35

Ученые объяснили, почему оральные ласки не нравятся мужчинам

18:27

Певица Дайнеко заперла свою годовалую дочь в промерзшем авто

18:27

Авиация ЮВО получила более 40 современных самолетов и вертолетов в 2016 году

18:26

Пятерых подозреваемых по делу об убийстве российского посла задержали в Турции

18:14

Самолет экстренно вернулся в аэропорт Якутска из-за сломанного шасси

18:02

Стрелок из Флориды оказался ветераном войны в Ираке, насмотревшимся роликов ИГ

17:59

Петербург встречает Новый год во всех стилях и укрепляет дружбу России и Китая

17:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Российский лыжник Устюгов стал вторым в масс-старте на «Тур де Ски»
Читать
Закрыть