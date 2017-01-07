Певица Дайнеко заперла свою годовалую дочь в промерзшем авто

Москва, 7 января. Известная певица Виктория Дайнеко сообщила в социальных сетях о том, что закрыла своего ребенка в автомобиле в 20-градусный мороз.

Певица обычно не афиширует подробности жизни своей годовалой дочери, однако об этом происшествии решила рассказать поклонникам. Машина плохо работала в морозный день и осталась стоять с выключенным отоплением. При этом дверцы автомобиля оказались заблокированы. В салоне осталась дочь певицы, а также документы и гаджет. Дайнеко помог сосед, который прогрел замок, после чего девочку и вещи удалось забрать из машины.

Ранее агентство НСН рассказало о том, что Виктория Дайнеко записала новую песню наутро после своей свадьбы.