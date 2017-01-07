Самолет экстренно вернулся в аэропорт Якутска из-за сломанного шасси

Якутск, 7 января. Пассажирское воздушное судно Bombardier Q400 вернулось в аэропорт Якутска по причине проблем с шасси.

По информации Якутск.ru, пассажирский лайнер следовал рейсом Якутск — Хабаровск. Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Согласно предварительной информации, на борту самолета сработал сигнал о том, что не закрыты стойки шасси. Отмечается, что за последнее десятилетие это уже третий инцидент с указанным самолетом.

Напомним, ранее у лайнера, следовавшего в Благовещенск, сработала сигнализация об открытии пассажирской двери.