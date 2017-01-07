Видео с зигующей участницей литовского шоу «Угадай мелодию» появилось в Сети

Вильнюс, 7 января. Литовская версия музыкального шоу «Угадай мелодию» была закрыта после того, как одна из участниц продемонстрировала в прямом эфире нацистское приветствие.

Как стало известно, актриса литовского театра и кино Аста Баукуте в ходе записи телепрограммы, которая выходит на государственном телеканале LRT, угадав композицию литовского композитора Симонаса Донсковаса, одной рукой продемонстрировала жест нацистского приветствия, а другую приставила к верхней губе и выкрикнула «еврей».

Когда боссы телекомпании узнали о вопиющем инциденте, то решили закрыть программу.