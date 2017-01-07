Стал известен владелец попавшего в ДТП в Петербурге суперкара Lamborghini

Санкт-Петербург, 7 января. В СМИ появилась новая информация об эксклюзивном автомобиле Lamborghini, который сегодня днем протаранил самосвал на Западном скоростном диаметре в Петербурге.

Согласно данным местных СМИ, спорткар принадлежит компании, которая до прошлого года была зарегистрирована в Севастополе, а затем перебралась в Северную столицу.

По информации «Фонтанки», в настоящее время компания находится в стадии банкротства. За рулем суперкара находился 50-летний житель столицы.

Напомним, сегодня днем появилась информация о том, что в автокатастрофе с фурой и Lamborghini на ЗСД никто не пострадал. Очевидцы аварии выкладывали фотографии пострадавшей иномарки.