Премьер Японии рассказал, когда вопрос о Курилах станет историей

Токио, 7 января. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен продолжить диалог с Россией для решения территориального вопроса и подписания мирного договора. Об этом премьер заявил в ходе встречи со своими сторонниками в префектуре Ямагути, где меньше месяца назад прошел первый день визита президента РФ Владимира Путина.

«По территориальному вопросу не было прогресса 70 лет. Если не вести переговоры, то скоро будет 100 лет, и вопрос станет историей», — заявил Абэ.

Напомним, Владимир Путин находился с визитом в Японии 15 и 16 декабря. За эти дни был достигнут ряд важных договоренностей, а также подписаны двусторонние договоры между российскими и японскими компаниями, например между «Газпромом», Mitsui и Mitsubishi, передает Газета.Ru.