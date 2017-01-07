Стрелок из Флориды оказался ветераном войны в Ираке, насмотревшимся роликов ИГ

Нью-Йорк, 7 января. 26-летний Эстебан Сантьяго, устроивший кровавую бойню в аэропорту Флориды, оказался психически неуравновешенным ветераном, отслужившим в Ираке, который был поклонником видеоматериалов экстремистского содержания.

Сантьяго в течение года служил в Ираке, после возвращения в США родственники отметили у него признаки странного поведения. Молодой человек просматривал видеоматериалы террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), мотивируя это тем, что правительство США контролирует его разум и заставляет смотреть экстремистские ролики. Во время бойни, который Сантьяго устроил в аэропорту Флорида, погибли пять человек и еще восемь получили ранения.

Ранее агентство НСН сообщило о том, что Турция согласилась вывести свои войска из Ирака.