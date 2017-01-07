Сирия, 7 января. В результате взрыва в городе Азаз в провинции Алеппо погибли около 50 человек, еще 60 ранены. Сирийская авиация атаковала ключевые пункты управления радикалов на севере провинции Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В окрестностях города Хараста продолжаются столкновения между сирийской армией и боевиками-оппозиционерами. Правительственные силы открыли артиллерийский огонь по позициям исламистов в провинции Дамаск.

Провинция Алеппо

ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по пунктам управления Свободной сирийской армии (ССА), расположенным вблизи населенного пункта Таль Даман в южной части провинции. В результате воздушной операции были уничтожены несколько исламистов.

В сирийском городе Азаз, расположенном недалеко от границы с Турцией, прогремел взрыв. Местные СМИ сообщают, что в автомобиле, припаркованном недалеко от местного рынка, сдетонировало самодельное взрывное устройство. На данный момент количество жертв достигло 50 человек, еще около 60 мирных жителей получили ранения. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, однако отмечается, что город, удерживаемый боевиками ССА, неоднократно подвергался атакам террористов «Исламского государства».

Провинция Хомс

Артиллерийские подразделения правительственной армии открыли огонь по укреплениям радикалов, расположенным вблизи города Тельбис. В результате обстрела были уничтожены несколько исламистов.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС антитеррористической международной коалиции, возглавляемой США, нанесли серию авиаударов по позициям террористов ИГ, расположенным в населенном пункте Аль-Омар. Один из ударов пришелся по городской электростанции, которая обеспечивала электричеством город Дейр эз-Зор и его окрестности. В результате авианалета западной коалиции в Дейр эз-Зоре третий день подряд нет электричества.

Провинция Даръа

Власти Сирии поставили боевикам ССА окончательный ультиматум, в рамках которого радикалы должны покинуть город Махаджа, расположенный в провинции Даръа, в ближайшие дни. В противном случае правительственные войска развернут штурм и ликвидируют террористов.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по опорным пунктам боевиков, расположенным в районе аэропорта Абу Дахур. Информация о результатах воздушной операции пока уточняется.

В районе шоссе возле населенного пункта Синджар в северной части провинции взорвалась бомба. В результате взрыва был ликвидирован полевой командир террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам»*** Мухаммад аль-Меръи.

Провинция Ракка

Боевики ИГ заминировали территорию в районе населенного пункта Ханейр на севере провинции. Сообщается, что сегодня в предместье Ракки погиб ребенок. Мальчик вышел пасти овец и подорвался на одной из мин.

Курдские отряды народной самообороны отразили атаку террористов ИГ на свои позиции в северной части провинции. Также в результате столкновений курды освободили населенный пункт Аль-Хуран, ранее подконтрольный исламистам.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по одним из ключевых пунктов управления радикалов, расположенным в северной части провинции. В результате воздушной операции были уничтожены несколько радикалов.

Ирак

Иракские военнослужащие продолжают продвигаться вглубь Мосула, оттесняя террористов ИГ. На данный момент силы Ирака освободили еще два квартала в городе — районы Аль-Рифак и Аль-Фуркан.