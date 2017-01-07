Курды вышли на многотысячный митинг протеста в Париже

Париж, 7 января. Порядка пяти тысяч курдов вышли на улицы столицы Франции с требованием справедливости к трем активисткам курдского сообщества, которые были убиты в 2013 году.

Активистки были причастны к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В январе 2013 года их тела были обнаружены в Париже, каждая из женщин была застрелена в голову. Представители курдского сообщества возмущены тем, что убийцы не были найдены, а суд не состоялся. Подозреваемый в убийстве настаивал на своей невиновности, он скончался в прошлом году в Париже от опухоли головного мозга.

Ранее агентство НСН сообщало, что за прошедший год убежища в Германии запросили 1800 турецких граждан. С января по ноябрь этого года уже более 5-ти тысяч. Отмечается, что около 80% из них являются этническими курдами.