Публикация списка украинских пленных доведет Савченко до тюрьмы

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Киев, 7 января. Служба безопасности Украины депутату Верховной рады Надежде Савченко намекнула, что после обнародования списка пленных и пропавших без вести в Донбассе она может сесть за решетку. Об этом заявил советник главы ведомства Юрий Тандит.

По информации СБУ, ведомство имеет эти списки. Тандит подчеркнул, что СБУ списки, естественно, известны. С ними в настоящее время работают. Он также отметил, что есть конкретные законы, ограничивающие выброс любой информации, которая связана с личными данными.

Публикация этих данных может нанести существенный вред и пленным, а также их родным, сообщил он. Советник главы СБУ также заявил, что по факту публикации данных будет проведена определенная работа в рамках украинского законодательства.