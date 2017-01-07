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Публикация списка украинских пленных доведет Савченко до тюрьмы
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    Публикация списка украинских пленных доведет Савченко до тюрьмы

    17:23  7 Января 2017
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    Публикация списка украинских пленных доведет Савченко до тюрьмы

    Киев, 7 января. Служба безопасности Украины депутату Верховной рады Надежде Савченко намекнула, что после обнародования списка пленных и пропавших без вести в Донбассе она может сесть за решетку. Об этом заявил советник главы ведомства Юрий Тандит.

    По информации СБУ, ведомство имеет эти списки. Тандит подчеркнул, что СБУ списки, естественно, известны. С ними в настоящее время работают. Он также отметил, что есть конкретные законы, ограничивающие выброс любой информации, которая связана с личными данными.

    Публикация этих данных может нанести существенный вред и пленным, а также их родным, сообщил он. Советник главы СБУ также заявил, что по факту публикации данных будет проведена определенная работа в рамках украинского законодательства.

    Автор: Дана Балан
    #украина
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