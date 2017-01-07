Трамп: Разведка США не смогла доказать влияние кибератак на результаты выборов

Вашингтон, 7 января. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не владеет доказательствами, которые свидетельствуют о том, что хакерские атаки повлияли на исход выборов.

«Разведка очень четко дала понять, что нет никаких доказательств того, что хакерские атаки повлияли на результаты выборов. Машины для голосования не были затронуты!», — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Он добавил, что разведка до сих пор занимается кибератаками против Национального комитета Демократической партии, только потому, что демократы проиграли выборы президента США.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что WikiLeaks раскритиковала источники информации, на основании которых разведка США подготовила доклад о влиянии России на выборы президента.