Петербург встречает Новый год во всех стилях и укрепляет дружбу России и Китая

Россия по своей любимой традиции с размахом празднует переход в новый год, сочетая в этом празднике все мировые обычаи. Федеральное агентство новостей представляет праздничный репортаж из «Экспофорума», где проходит самое большое мероприятие новогоднего Петербурга — фестиваль «Мировой Новый год», объединяющий все стороны света.

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» в новогодние каникулы полон посетителей. Фестиваль «Мировой Новый год» замахнулся на целую неделю — со 2 по 8 января организаторы развлекают петербуржцев и гостей зимней Северной столицы, привлекая на свое мероприятие людей всех возрастов. Причем иногда непонятно, кто получает больше удовольствия от праздничной программы — дети или их родители. Взрослые вряд ли приехали сюда, если бы не надо было придумывать все новые забавы для малышей на каникулах, особенно когда за окном 20-градусный мороз. Но раз уж попали в этот яркий круговорот, то тоже с удовольствием включаются во все игры.

Территория праздника условно разделена на «Север», «Юг», «Запад» и «Восток». Во всех этих зонах проходят мастер-классы по раскраске пряников, лепке из космического песка, каллиграфии и китайской живописи, занятия по восточным практикам ушу и тайцзы, идут пробы в знаменитую детскую киностудию «Ералаш», работают батуты и мини-планетарий, проводится диагностика здоровья методами традиционной китайской медицины, устраиваются соревнования по детскому сумо. Объединяет все зоны маршрут большого квеста на знание географии, истории и мировых традиций.

Огромное количество настольных игр превращает степенных отцов в таких же детей. Оттеснив пацанов от настольного хоккея, взрослые азартно разыгрывают свой собственный кубок или задумчиво сидят над китайскими шашками го. В небольшом шахматном городке можно сыграть партию в шахматы размером с двухлетнего ребенка, а популярная настольная игра дженга сделана из огромных мягких кубиков, которые постоянно валятся вниз на участников. А те, в свою очередь, отскакивают от очередной обрушившейся башни с громким хохотом…

Ни один выход в свет сегодня немыслим без освещения его в сети Instagram, и как будто специально для соцсетей в каждой игровой зоне представлена своя инсталляция — джунгли, европейские улочки, северный пейзаж и огромные сани с оленями или китайские шары на фоне пагоды. Почти на каждой интерактивной станции посетители создают себе сувенирный символ 2017 года по восточному календарю — красного петуха. Традиционный символ года Россия по соседству перенимает от Китая и успешно использует в сувенирах, гороскопах и предсказаниях, а вот на европейских рождественских ярмарках вы не увидите ничего подобного. Тем временем на празднике в «Экспофоруме» разгуливает вокруг огромной красавицы елки не менее красивый петушок в броском оперении. Пожалуй, главным героем многочисленных фотографий с этого мероприятия станет даже не Дед Мороз, а именно он!

Восточный блок «Мирового Нового года» представляет Российско-Китайский бизнес-парк, ответвление Китайского делового центра в Петербурге. Несмотря на то, что сам он находится на территории «ЛенЭкспо» на Васильевском острове, сотрудники бизнес-парка выступили в качестве организаторов той части мероприятия, которая посвящена Поднебесной. А учитывая внешнеполитическую и экономическую линию нашего государства, к этой стране у россиян нынче особый интерес! Заместитель генерального директора Российско-Китайского бизнес-парка Евгений Кокоулин рассказал Федеральному агентству новостей, как китайские традиции сочетаются с празднованием российского Нового года.

«Китайская культура начинает все больше проникать в Россию, так что это еще один повод с ней познакомиться, — говорит Евгений. — Она передается поколениями, отшлифована веками и сохраняет свои традиции. Кстати, китайцы очень обидчиво относятся к тому, что люди других национальностей без уважения относятся к их культуре. Надо сказать, что они сами приезжают в Россию очень подготовленными: много знают о нас и о нашей стране. Мы в большинстве своем не очень доверчиво относимся к Китаю, опасаемся его, но именно для того и надо познакомиться с его культурой, чтобы понять, что в ней нет агрессии, и она не опасна. У наших народов есть хороший повод подружиться, и мы со своей стороны вносим вклад в укрепление этих отношений в Петербурге».

Хотя Россия уже вовсю использует символ Огненного петуха в праздновании Нового года, по китайской традиции переход в следующий год произойдет только в феврале. Петербург не теряет возможности отпраздновать еще раз и готовится украсить торжественной красной подсветкой Дворцовый мост: между опорами наружного освещения протянут 1,5 км кабельных линий, а на растяжках моста закрепят 200 китайских фонарей. Напоминать о восточном празднике такие же фонарики будут в Александровском парке и Новоманежном сквере. С 7 по 23 февраля празднованию Китайского Нового года посвятят масштабную культурную программу на театральных и других площадках Санкт-Петербурга, в том числе в самом Российско-Китайском бизнес-парке.

Фестиваль «Мировой новый год» продлится в Экспофоруме до 8 января.