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Пенсионерка из Петербурга заплатила за «проверку» счетчиков 49 тысяч рублей
Россия

Пенсионерка из Петербурга заплатила за «проверку» счетчиков 49 тысяч рублей

Сегодня 17:17
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Пенсионерка из Петербурга заплатила за «проверку» счетчиков 49 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 7 января. Пожилая женщина стала жертвой злоумышленника, который похитил у нее крупную сумму денег.

Преступление произошло в Калининском районе Северной столицы на Полюстровском проспекте. В пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу сообщают, что на Рождество 78-летняя женщина решила проверить счетчики и пригласила незнакомого мужчину, назвавшегося «специалистом». Злоумышленник проник в квартиру, а после его ухода пенсионерка обнаружила пропажу 49 тысяч рублей. Правоохранители ведут поиск мнимого «специалиста», следственное управление возбудило уголовное дело по факту кражи.

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