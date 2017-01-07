Пенсионерка из Петербурга заплатила за «проверку» счетчиков 49 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 7 января. Пожилая женщина стала жертвой злоумышленника, который похитил у нее крупную сумму денег.

Преступление произошло в Калининском районе Северной столицы на Полюстровском проспекте. В пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу сообщают, что на Рождество 78-летняя женщина решила проверить счетчики и пригласила незнакомого мужчину, назвавшегося «специалистом». Злоумышленник проник в квартиру, а после его ухода пенсионерка обнаружила пропажу 49 тысяч рублей. Правоохранители ведут поиск мнимого «специалиста», следственное управление возбудило уголовное дело по факту кражи.