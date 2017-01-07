В Госдуме назвали прибытие танков в Европу «новогодним подарком» от Обамы

Москва, 7 января. Переброска американских танков в Восточную Европу приведет к дисбалансу сил. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Герой России Андрей Красов.

«Это «новогодний подарок» от уходящего президента Барака Обамы. Естественно, прибытие американских танков в Европу вносит некий дисбаланс сил. Надо это учитывать, но я не думаю, что какие-то меры необходимо предпринимать», — заявил Красов в комментарии «Интерфаксу».

По его словам, Россия продолжит укреплять вооруженные силы, а также совершенствовать их боевую подготовку, что станет достойным ответом американским танкам.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщила, что 6 января в немецком порту Бремерхафен началась разгрузка танков, самоходных артиллерийских установок и другой военной техники, которая прибыла в Германию из США.