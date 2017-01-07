Лютующие в Москве морозы вышли на оранжевый уровень

Москва, 7 января. Гидрометцентр России объявил в Москве предпоследний, «оранжевый» уровень опасности погоды на воскресенье по причине аномальных морозов.

По сообщениям синоптиков, «оранжевый» уровень означает, что погода очень опасна. Синоптики предупреждают о возможных стихийных бедствиях.

Так, в ближайшую ночь в столице столбики термометров опустятся до минус 30 градусов, в Подмосковье — до минус 35 градусов. С 9 января в столице синоптики обещают 26-28 градусов мороза, в области — 25-30.

По причине аномальных морозов, сильных ветров и гололедицы аэропорты Москвы скорректировали расписание рейсов. В московских воздушных гаванях задержаны свыше 80 рейсов.