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ВСУ обстреливают Донецк из старых советских гаубиц
Новороссия

ВСУ обстреливают Донецк из старых советских гаубиц

Сегодня 17:01
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ВСУ обстреливают Донецк из старых советских гаубиц

Донецк, 7 января. Украинские силовики ведут огонь по позициям ополчения ДНР и населенным пунктам из старых советских самоходок.

Бойцы ВСУ засняли и выложили в сеть обстрел позиций ополчения Донбасса из самоходной гаубицы «Гвоздика» советского производства. Украинские силовики часто используют технику, оставшуюся на складах после выхода страны из состава СССР. Попытки самостоятельно создать новый вид вооружения приводит к постройкам «мусорных танков» или минометов «Молот», полностью скопированных с миномета «Сани» советского образца.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку прорвать линию фронта около границ ЛНР, однако атака была отбита, и силовики понесли тяжелые потери. По информации ополчения потери ВСУ превышают 40 человек.

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