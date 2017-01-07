Фуркад о решении IBU: Нельзя запрещать соревноваться, потому что ты — русский

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Оберхоф (Германия), 7 января. Французский биатлонист Мартен Фуркад назвал верным решение Международного союза биатлонистов не отстранять от соревнований россиян. Об этом он в субботу заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».

По словам француза, генсекретарь IBU Николь Реш сообщил им на неформальной встрече биатлонистов, которая прошла в немецком Оберхофе, что в настоящее время доказательства есть только по двум спортсменам, которых уже отстранили.

Как отметил 28-летний спортсмен, по другим 29 биатлонистам доказательств на сегодняшний день нет, и IBU принял решение их не отстранять. По мнению спортсмена, это правильное решение, поскольку пока нет фактов, ты невиновен.

Напомним, ранее российский биатлонист Антон Шипулин призвал своих коллег не спешить с выводами относительно допингового скандала. Фуркад добавил, что Шипулину очень непросто слушать все обвинения в адрес России. Француз заявил, что он тепло дружит с Антоном.