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Фуркад о решении IBU: Нельзя запрещать соревноваться, потому что ты — русский
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    Фуркад о решении IBU: Нельзя запрещать соревноваться, потому что ты — русский

    16:54  7 Января 2017
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    Фуркад о решении IBU: Нельзя запрещать соревноваться, потому что ты — русский

    Оберхоф (Германия), 7 января. Французский биатлонист Мартен Фуркад назвал верным решение Международного союза биатлонистов не отстранять от соревнований россиян. Об этом он в субботу заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».

    По словам француза, генсекретарь IBU Николь Реш сообщил им на неформальной встрече биатлонистов, которая прошла в немецком Оберхофе, что в настоящее время доказательства есть только по двум спортсменам, которых уже отстранили.

    Как отметил 28-летний спортсмен, по другим 29 биатлонистам доказательств на сегодняшний день нет, и IBU принял решение их не отстранять. По мнению спортсмена, это правильное решение, поскольку пока нет фактов, ты невиновен. 

    Напомним, ранее российский биатлонист Антон Шипулин призвал своих коллег не спешить с выводами относительно допингового скандала. Фуркад добавил, что Шипулину очень непросто слушать все обвинения в адрес России. Француз заявил, что он тепло дружит с Антоном.

    «Если бы были какие-либо доказательства против него, я бы первым попросил Антона не выходить на старт, однако доказательств нет. И он такой же, как и я, ему нельзя запрещать соревноваться, только потому что он — русский», — отметил спортсмен.

    Автор: Дана Балан
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