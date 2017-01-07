Донбасс: наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 170 взрывов в районе Дебальцево

Москва, 7 января. За минувшие сутки наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 170 взрывов в Донбассе. Об этом говорится в ежедневном отчете организации.

В докладе отмечается, что за минувшие сутки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в Донбассе большое количество нарушений режима прекращения огня, в том числе 170 взрывов.

«Большая часть случаев нарушения режима прекращения огня, в том числе более 80% взрывов, были зафиксированы в районе Светлодарска и Дебальцево», — говорится в отчете ОБСЕ.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что за минувшие сутки украинские силовики нанесли 253 артиллерийских удара по прифронтовым территориям ДНР.