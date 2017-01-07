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Актриса Кэрри Фишер нашла последний приют в капсуле из-под антидепрессанта
Общество

Актриса Кэрри Фишер нашла последний приют в капсуле из-под антидепрессанта

Сегодня 16:32
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Актриса Кэрри Фишер нашла последний приют в капсуле из-под антидепрессанта

Лос-Анджелес, 7 января. Американскую актрису Кэрри Фишер, известную по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», похоронили в урне, которая похожа на капсулу от антидепрессанта «Прозак». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

«Любимой вещью Керри была гигантская таблетка «Прозак», которую она купила много лет назад. Большая таблетка. Она любила ее. Дочь Керри Билли Лурд и я решили, что она бы захотела быть похороненной в такой же таблетке. Керри бы это понравилось», — пояснил брат Керри Тодд Фишер.

Стоит напомнить, что в начале декабря 60-летней актрисе стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. После прибытия самолета актрису доставили в госпиталь. 27 декабря Фишер умерла от остановки сердца.

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Кирилл Иванов
#кэрри фишер
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