Отморозивший руки петербуржец умер по дороге в больницу

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Санкт-Петербург, 7 января. В петербургской больнице скончался мужчина от обморожения.

Как стало известно, пенсионера с обморожением обнаружили в нескольких метрах от входа в медицинское учреждение в Северной столице. Медики боролись за жизнь пожилого мужчины, но все усилия оказались тщетны — мужчина умер.

Петербуржца обнаружили без сознания на территории городской больницы, которая расположена на улице Вавиловых, в минувшую пятницу утром в 11.20. Согласно предварительным данным, доктора поставили ему диагноз — обморожение обеих верхних конечностей.

Мужчину положили в реанимацию, где спустя несколько часов он скончался.