Ирак: Багдад и Анкара договорились о выводе турецких военных из Баашика

Багдад, 7 января. Ирак и Турция договорились о выводе турецких войск с военной базы, которая расположена возле города Баашика на севере Ирака. Об этом в субботу заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади.

По его словам, была достигнута договоренность касательно требования Багдада о выводе турецких военных из Баашика.

Стоит отметить, что власти Ирака постоянно выступали за безотлагательный вывод турецких войск с севера страны. В Багдаде подчеркивали, что присутствие в указанном городе турецких войск является прямым вмешательством во внутренние дела государства.

Власти Турции заявляли об имеющемся официальном согласии Багдада на нахождение турецких военных в приграничных районах. Анкара отказывалась выводить свои войска из данного региона.