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Россиян обяжут ставить на учет радиоуправляемые игрушки
Россия

Россиян обяжут ставить на учет радиоуправляемые игрушки

Сегодня 16:42
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Россиян обяжут ставить на учет радиоуправляемые игрушки

Москва, 7 января. Летом в силу вступит закон, согласно которому россияне должны будут регистрировать игрушечные модели самолетов и вертолетов на радиоуправлении.

С 1 июля начнет действовать закон, который обяжет россиян регистрировать беспилотные летательные аппараты, которые весят менее тридцати килограммов. В эту категорию входят и радиоуправляемые игрушки, продающиеся в детских магазинах. Самолетик или вертолетик с радиоуправлением для своего ребенка теперь нельзя будет купить просто так. Родителям придется ставить модель на учет, этим, предположительно, будут заниматься продавцы магазинов после предоставления покупателями документов. Под закон попадают и аппараты, которые собирают ребята в авиамодельных секциях и кружках.

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Алексей Громов
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