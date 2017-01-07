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Сирия новости 7 января 2017 16.30: САА освободила от ИГИЛ окрестности авиабазы в Хомсе, войска Ирака захватили госпиталь у Мосула
Новости Сирии

Сирия новости 7 января 2017 16.30: САА освободила от ИГИЛ окрестности авиабазы в Хомсе, войска Ирака захватили госпиталь у Мосула

Сегодня 16:44
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Сирия новости 7 января 2017 16.30: САА освободила от ИГИЛ окрестности авиабазы в Хомсе, войска Ирака захватили госпиталь у Мосула

Сирия, 7 января. Правительственные войска вернули под контроль несколько холмов вблизи авиабазы Т-4, ликвидировав множество террористов ИГ*. Иракская армия освободила госпиталь Аль-Салам на востоке Мосула, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) вошла в район Айн аль-Фиджа в Вади-Барада для разминирования территории. Ранее сообщалось, что силы правительственных войск успешно провели наступательную операцию, оттеснив боевиков-оппозиционеров вглубь провинции.

Провинция Латакия

Артиллерийские подразделения сирийской армии обстреляли пункты управления радикалов Свободной сирийской армии (ССА), расположенные в Курдских горах. В результате обстрела были уничтожены несколько исламистов.

Артиллерийские подразделения сирийской армии обстреляли пункты управления радикалов Свободной сирийской армии (ССА), расположенные в Курдских горах

Провинция Алеппо

ВВС Сирии совместно с авиацией РФ нанесли серию авиаударов по опорным пунктам боевиков, укрепившихся в окрестностях населенных пунктов Аль-Касимия и Кафр-Даиль, расположенным на западе провинции. Также воздушная операция велась по позициям радикалов, укрывшихся на севере провинции вблизи городов Хайан и Кафр-Хамра.

ВВС Сирии совместно с авиацией РФ нанесли серию авиаударов по опорным пунктам боевиков, укрепившихся в окрестностях населенных пунктов Аль-Касимия и Кафр-Даиль

Провинция Хомс

Военные источники сообщают о столкновениях между сирийской армией и террористами ИГ в восточной части провинции Хомс. В результате боев правительственные войска вернули под контроль несколько холмов вблизи авиабазы Т-4, ликвидировав множество исламистов.

Сирия: карта провинции Хомс

Провинция Идлиб

В городе Арманах в одной из лавок на рынке прогремел взрыв, его природа на данный момент уточняется. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Провинция Ракка

Боевики «Исламского государства» отдали приказ перевезти более 200 заключенных из города Аль-Баб в Ракку, столицу исламистов в Сирии. Среди пленных находятся как боевики, так и мирные жители, обвиненные в связях с правительственной армией.

Курдские отряды народной самообороны (YPG) успешно отразили атаку террористов ИГ в районе населенного пункта Западная Сувейдия. В результате столкновения курды уничтожили 32 радикала.

Ирак

Правительственные войска продолжили вторую фазу наступательной операции по освобождению города Мосул. Иракская армия освободила госпиталь Аль-Салам в восточной части второго по величине города в Ираке.

Справка по упомянутым в тексте организациям

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Алексей Громов
#россия #сирия #алеппо
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