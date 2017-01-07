Оставшийся без медалей россиянин Бабиков потряс всех на этапе КМ по биатлону

Оберхоф, 7 января. С прошлого четверга в немецком Оберхофе проходит четвертый этап Кубка мира по биатлону. Сегодня мужчины соревновались в гонке преследования.

К сожалению, на этом этапе россиянам не повезло. Лучшим среди россиян оказался Антон Бабиков, который финишировал шестым.

Во время гонки 25-летний биатлонист сумел отстреляться на ноль, при этом не сбавляя оборотов в скорости, что позволило выйти ему в число лидеров на очередной круг. Правда, уже на третьем рубеже Бабиков не смог поразить ни одну мишень. Пять штрафных кругов поставили точку в борьбе за медали.

Финишировал российский биатлонист шестым, до бронзовой награды ему не хватило 8 секунд.

Отметим, что Максим Цветков финишировал 10-м, а Антон Шипулин — 16-м. Гонку преследований выиграл француз Мартен Фуркад.