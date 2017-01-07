Сирия: боевики ИГИЛ заявили, что уничтожили два самолета армии Асада

Дамаск, 7 января. Террористы экстремистской группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории Российской Федерации) заявили, что якобы уничтожили два сирийских военных воздушных судна.

Боевики ИГИЛ сообщили, что якобы ликвидировали два лайнера сирийской армии, которые базировались на аэродроме «Дейр эз-Зор».

В настоящее время никакой официальной информации по этому поводу не поступало.

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Ранее стало известно, что армия Ирака захватила в Мосуле штаб ИГИЛ, который руководил действиями боевиков-выходцев из Чеченской Республики.