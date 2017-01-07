FAN-TV Лента новостей
Сирия: боевики ИГИЛ заявили, что уничтожили два самолета армии Асада
Новости Сирии

Сирия: боевики ИГИЛ заявили, что уничтожили два самолета армии Асада

Сегодня 16:07
85

Сирия: боевики ИГИЛ заявили, что уничтожили два самолета армии Асада

Дамаск, 7 января. Террористы экстремистской группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории Российской Федерации) заявили, что якобы уничтожили два сирийских военных воздушных судна.

Боевики ИГИЛ сообщили, что якобы ликвидировали два лайнера сирийской армии, которые базировались на аэродроме «Дейр эз-Зор».

В настоящее время никакой официальной информации по этому поводу не поступало.

Читайте также: Сирия новости 7 января 2017 12.30: в Идлибе разгорелся внутренний конфликт среди боевиков ССА, Ирак освободил от ИГИЛ 11 деревень

Ранее стало известно, что армия Ирака захватила в Мосуле штаб ИГИЛ, который руководил действиями боевиков-выходцев из Чеченской Республики.

комментарии
Дана Балан
#сирия
Новости партнеров
Эксклюзив

Плевок в суп, или Как выглядит доклад ФБР, АНБ и ЦРУ о «русских хакерах»

Сегодня 14:59
442

Рождественская ярмарка в Петербурге: кубинское мясо, медовуха и «собака с рогами». ФАН-ТВ

Сегодня 14:12
218

ФРС, Китай или Россия: каким станет направление «главного удара» Трампа

Сегодня 13:47
297

На Пашинского навели фокус: чем обернется разговор депутатов Рады о госперевороте

Сегодня 13:11
689

Сирия новости 7 января 2017 12.30: в Идлибе разгорелся внутренний конфликт среди боевиков ССА, Ирак освободил от ИГИЛ 11 деревень

Сегодня 12:30
763
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Рождественская ярмарка в Петербурге: кубинское мясо, медовуха и «собака с рогами». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия: боевики ИГИЛ заявили, что уничтожили два самолета армии Асада

16:07

Военные психологи готовят участников «Армейских игр-2017» к победе

16:07

Оставшийся без медалей россиянин Бабиков потряс всех на этапе КМ по биатлону

16:03

Жертвами взрыва в сирийском городе Аазаз стали 60 человек — СМИ

15:58

Спецслужбы Германии углядели "руку Москвы" во взломе серверов ОБСЕ

15:45

«Газпром» побил собственный рекорд поставок газа в Европу

15:38

СБУ не позволит Савченко обнародовать списки пленных украинских силовиков

15:31

Обнародован список самых ожидаемых гаджетов 2017 года

15:29

Приветствие нацистов поставило крест на литовском шоу «Угадай мелодию»

15:26

Туристы из России застряли в затопленном Таиланде

15:22

Авианосец «Адмирал Кузнецов» миновал Кипр

15:21

Зенитные комплексы «Панцирь-С» заступили на боевое дежурство в Крыму

15:18
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Военные психологи готовят участников «Армейских игр-2017» к победе
Читать
Закрыть