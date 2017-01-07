Анкара, 7 января. В результате взрыва в сирийском городе Аазаз погибли 60 человек, еще около 50 получили ранения. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на представителя гражданской обороны города.

Стоит отметить, что город Аазаз расположен в провинции Алеппо на границе с Турцией. В настоящее время город контролируется сирийской оппозицией.

По предварительным данным, взрыв произошел возле штаба судебного органа группировки «Ахрар аш-Шам». Причиной взрыва послужил заминированный автомобиль. В результате взрыва пострадали боевики «Ахрар аш-Шам». К настоящему моменту ни одна из террористических организаций, действующих на территории Сирии, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Министерство обороны РФ намерено сократить группировки Вооруженных сил в Сирии. По данным издания, корабли авианосной группы ВМФ РФ во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» покинут зону конфликта первыми.