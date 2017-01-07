Военные психологи готовят участников «Армейских игр-2017» к победе

Хабаровск, 7 января. Психологи Восточного военного округа создали специальную программу для подготовки участников будущих «Армейских игр-2017».

Психологическая программа подготовки объединила тренинги и приемы, которые применялись при работе с победителями конкурсов «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон». Программа нацелена на создании установки победы в предстоящих командных соревнованиях и состоит из серии игровых методик и техник аутотренинга. У бойцов формируют чувство уверенности при командной работе и навыки быстрого принятия группового решения в сложных ситуациях. Сотрудники центра психологической работы Восточного военного округа считают, что слаженная командная работа и единый дух экипажа является залогом победы в соревнованиях.