Ставки высоки: за неплательщиков налогов в России взялись по-настоящему

С начала года российских злостных неплательщиков ждет новый штраф — до 20% от суммы задолженности за уклонение от уплаты налогов. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже вступили в силу. Специально для Федерального агентства новостей эту законодательную меру оценил эксперт.

Говоря простым языком, те граждане, которые забыли вовремя пополнить государственную казну, владея дачами, квартирами, земельными участками и прочей недвижимостью, будут обязаны заплатить сверх обозначенной суммы. Причем оправдание, что налоговые органы не прислали уведомлений, больше не пройдет. Скорее, оно будет классифицироваться как попытка уклонения от своих финансовых обязательств.

«Не забывайте, не так давно были даны отсрочки по некоторым видам налогов. Например, по земельному налогу, когда дело касается кадастровой стоимости. Специальные службы решили. что шесть месяцев они вообще не будут начислять никаких пеней. В остальном, это правильная мера: налоги надо платить, а тех, кто этого не делает, иногда сажают в тюрьму. От налогов же зависит и наше благосостояние. Вся инфраструктура функционирует не бесплатно, мы платим государству за обеспечение всех условий жизни», — комментирует руководитель департамента социального развития Аппарата Федерации независимых профсоюзов России Константин Добромыслов.

По его словам, налоговая дисциплина быть должна, вопрос в правильности учета, в самой тарифной ставке по налогам. Он дискуссионен и зависит от политики государства: какие приоритеты по каким налогам оно перед собой ставит.

Читайте по теме: Россиян будут штрафовать за неуплату налогов по новым правилам

«Есть и вопрос правильного подхода. Например, людям могут не платить заработную плату. Одно дело, когда это юридическое лицо и другое — физическое, которому задолжало предприятие, а ему необходимо заплатить за его квартиру или земельный налог. В каждом конкретном случае надо разбираться, а не просто начислять большие ставки. Это может привести к тому, что люди начнут разными способами уходить от налогов. Должны быть механизмы, которые предусматривают отсрочку от налогов по объективным причинам, когда люди не могут справиться с налоговой нагрузкой. Это широкий спектр для творчества для Государственной думы и для местных властей», — продолжает эксперт ФАН.

И здесь встает вопрос налаживания четкости работы налоговых служб. По мысли Добромыслова, они пока не очень хорошо выполняют свою функцию.

«Особенно нижнее звено, которое и отвечает за получение своевременного уведомления. С другой стороны, незнание законодательства не освобождает от ответственности. Но человек иногда не может самостоятельно высчитать налог, который должен заплатить. Допустим, кадастровая служба помогает четко определить стоимость земли. Но она не всегда вовремя дает налоговой службе информацию о стоимости, и та не может посчитать размер налога. А срок у человека стоит, ему нужно заплатить до конца года. Дело может закончиться спорами и претензиями. Вот тут и нужен индивидуальный подход», — говорит он.