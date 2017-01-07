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«Газпром» побил собственный рекорд поставок газа в Европу
Экономика

«Газпром» побил собственный рекорд поставок газа в Европу

Сегодня 15:38
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«Газпром» побил собственный рекорд поставок газа в Европу

Москва, 7 января. Российская компания «Газпром» в прошедшую пятницу установила новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежье. Об этом сегодня говорится в сообщении российской компании.

Согласно данным компании, в минувшую пятницу, 6 января, «Газпром» второй раз с начала 2017 года зафиксировал абсолютно новый исторический рекорд объема поставок голубого топлива за 24 часа. Потребителям доставили 615,5 млн куб. м., что на 0,9 млн куб. м. больше предыдущего максимума.

Отметим, что предыдущий рекорд был зафиксирован за сутки до этого — 5 января. 

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что компания вышла на новый уровень поставок газа на экспорт в условиях холодной погоды, уменьшения своих объемов добычи в Европе и востребованности газа на энергетическом рынке.

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Дана Балан
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