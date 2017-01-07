СБУ не позволит Савченко обнародовать списки пленных украинских силовиков

Киев, 7 января. Служба безопасности Украины не допустит обнародования списков пленных украинских силовиков, которые ранее пообещала опубликовать депутат Верховной рады Надежда Савченко. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

Он пояснил, что публикация таких данных может негативно повлиять на процесс освобождения пленных, поэтому СБУ проведет разъяснительную работу с Надеждой Савченко.

«Не сомневайтесь, мы обязательно проведем определенную работу в рамках действующего законодательства», — сказал Тандит в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что Надежда Савченко обнародует списки пленных украинских военнослужащих, которые ей передали главы ДНР и ЛНР на встрече в Минске.