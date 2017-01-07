Приветствие нацистов поставило крест на литовском шоу «Угадай мелодию»

Москва, 7 января. Литовскую версию популярной передачи «Угадай мелодию» закрыли из-за скандального эпизода, связанного с демонстрацией нацистского приветствия.

Как рассказал генеральный директор литовского государственного телевидения Римвидас Палецкис, принято решение о приостановке программы. По его словам, произошедшее не согласуется с пропагандируемыми LRT ценностями.

Как пишет ТАСС, ранее во время шоу участница одной из команд дала правильный ответ и вскинула вверх руку, демонстрируя фашистское приветствие.