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Спецслужбы Германии углядели "руку Москвы" во взломе серверов ОБСЕ
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Спецслужбы Германии углядели "руку Москвы" во взломе серверов ОБСЕ

Сегодня 15:45
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Спецслужбы Германии углядели "руку Москвы" во взломе серверов ОБСЕ

Берлин, 7 января. Контрразведка ФРГ сообщила, что к кибератаке на ОБСЕ могут быть причастны вездесущие российские хакеры.

Ведомство по охране Конституции, выполняющее контрразведывательные функции, провело параллели между атакой серверов Бундестага, в которой подозревают неутомимых хакеров из России, и виртуальным нападением на серверы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Кибератака произошла в начале ноября, но известно о ней стало только 28 декабря. Целостность систем серверов ОБСЕ нарушена не была, но немецкие контрразведчики подозревают в возмутительном правонарушении российских хакеров, которые ранее были обвинены во влиянии на результаты выборов в США в пользу Дональда Трампа.

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Алексей Громов
#дональд трамп
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