Туристы из России застряли в затопленном Таиланде

Бангкок, 7 января. Российские туристы не могут улететь домой из Таиланда по причине наводнения. В числе пострадавших от стихии на юге Таиланда россияне не числятся, но часть российских путешественников не смогла вылететь домой. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

По данным ведомства, из-за продолжительных проливных дождей на Самуи оказалась подтоплена главная трасса острова и задержан ряд авиарейсов в местной воздушной гавани.

Согласно предварительным данным, россиян на острове Самуи немного, все они на связи с туристическими операторами.

Напомним, ранее стало известно, что 12 человек стали жертвами наводнений на юге Таиланда, более 700 тысяч человек получили ранения. По прогнозам синоптиков, дожди должны закончиться в грядущие выходные.