Зенитные комплексы «Панцирь-С» заступили на боевое дежурство в Крыму

Москва, 7 января. В Крыму на боевое дежурство заступил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 1 января 2017 года на боевое дежурство заступил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в начале декабря 2016 года на боевое дежурство в Крыму заступил зенитно-ракетный полк, который вооружен комплексами С-400 «Триумф».

Также на территории полуострова были усилены авиационные и вертолетные соединения, на вооружение которых поступили самолеты Су-25СМ, Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».