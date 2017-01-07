Ирак: руководство ИГ перестало выплачивать зарплату боевикам в Мосуле

Мосул, 7 января. Руководство террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России, перестало выплачивать боевикам заработную плату. Об этом сообщает CyberAman.

Отмечается, что боевики ИГИЛ уже несколько недель не получали своих денег.

Местные источники связывают это с финансовыми трудностями, которые испытывает организация в связи с авиаударами, которые наносятся по ее позициям коалицией западных стран в Сирии и Ираке.

Местные жители указывают на то, что террористы начали помогать местным жителям бежать из города в обмен на оплату в размере около 21 доллара США.