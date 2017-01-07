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Обнародован список самых ожидаемых гаджетов 2017 года
Технологии

Обнародован список самых ожидаемых гаджетов 2017 года

Сегодня 15:29
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Обнародован список самых ожидаемых гаджетов 2017 года

Лас-Вегас, 7 января. СМИ составили список самых ожидаемых гаджетов этого года.  

Первую строчку в списке заняли смартфоны Samsung и Apple, которые станут самыми популярными новинками 2017 года. Второе место заняли технологии виртуальной реальности. Бронза досталась дронам, над которыми в прошлом году трудились крупнейшие концерны.  

Особняком в этом списке стоят смартфоны. Отмечается, что одними из самых востребованных гаджетов стали Samsung Galaxy 8 и, конечно, iPhone. В этом году американская компания Apple представит три смартфона, в числе которых iPhone 8 Ferrari красного цвета, iPhone 7s, а также 7s Plus (5,5 дюймов).  

Стоит отметить, что в списке самых ожидаемых новинок оказались динамики от LG Levitating Portable Speaker, умная футболка Polar, роботы для дома, универсальное умное зеркало, контактные линзы с датчиками, а также наушники-переводчики без проводных соединений.

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Дана Балан
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