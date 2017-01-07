Авианосец «Адмирал Кузнецов» миновал Кипр

Москва, 7 января. Авианосная ударная группы кораблей ВМФ России начала переход из Средиземноморья в Североморск. Сейчас «Адмирал Кузнецов» прошел воды Кипра.

Минобороны РФ приступило к выполнению решения президента России Владимира Путина по сокращению группировки войск в Сирии. В пятницу корабельное соединение с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий» и тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» взяло курс на главную базу Северного флота Североморск. Переход, по данным военного ведомства, займет порядка десяти суток. В данный момент поступило сообщение о том, что буксир-спасатель «Николай Чикер», который входит в группу сопровождения авианосца «Адмирал Кузнецов», прошел воды Кипра и направляется к выходу из Средиземного моря.