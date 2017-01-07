Власти Королева рассказали, когда тепло вернется в дома замерзающих жителей

Москва, 7 января. Полностью восстановить теплоснабжение в подмосковном Королеве планирую к 16.00. По данным пресс-службы администрации Королева, на месте аварии работают десять аварийно-восстановительных бригад.

Напомним, утром в субботу в микрорайоне Юбилейный Королева произошла авария на одном из участков теплосети центрального отопления. Без тепла остались 59 многоквартирных жилых домов и несколько объектов социальной сферы.

Ночь с 6 на 7 января стала самой холодной в некоторых районах Московской области. Температура воздуха опустилась до - 33 градусов. Тысяча человек в Подмосковье остались без отопления в 30-градусный мороз.