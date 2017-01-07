Донбасс: ВСУ 253 раза за сутки открывали огонь по населенным пунктам ДНР

Донецк, 7 января. За минувшие сутки украинские силовики 253 раза обстреляли прифронтовые территории ДНР. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Противник выпустил по территории ДНР 28 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152 мм, 69 мин калибром 82 и 120 мм, а также 90 боеприпасов из различных типов гранатометов. Также применялись БМП и стрелковое вооружение», — пояснил Басурин.

Под ударами ВСУ оказались села Саханка, Куликово, Ленинское, Коминтерново, Дзержинское и Октябрь на юге ДНР. Также были зафиксированы обстрелы поселков Широкая Балка и Зайцево, которые расположены на окраинах Горловки.