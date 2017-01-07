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Жертвой стрельбы в офисе в Баку стал брат иракского дипломата
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Жертвой стрельбы в офисе в Баку стал брат иракского дипломата

Сегодня 15:03
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Жертвой стрельбы в офисе в Баку стал брат иракского дипломата

Баку, 7 января. При стрельбе в бакинском бизнес-центре был убит брат переводчика посла Ирака в Азербайджане.

Представители правоохранительных органов Азербайджана сообщают, что стрельба произошла на третьем этаже одного из бизнес-центров в офисе компании «Иракские авиалинии». В результате выстрела из ружья марки Винчестер был убит Али Валид оглу Агалы. Агалы, сообщает Газета.ру, являлся братом переводчика посла Ирака в Азербайджане. В совершении убийства подозревается Эльшан Рафаят оглу Баширов, который работает водителем представительства компании «Иракские авиалинии». Мужчина уже задержан, с ним работает следствие. По предварительным данным убийство было совершено по бытовым причинам.

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