ДНР: в Донецке предотвращена диверсия украинских силовиков

Донецк, 7 января. В ДНР предотвращена диверсия, организованная украинскими силовиками в Донецке. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он пояснил, что возле одной из воинских частей в Донецке обнаружены две противопехотные мины.

«Подрыв этих мин мог привести к жертвам и среди мирных жителей, оказавшихся вблизи указанного места. Украинских террористов не останавливает даже празднование Рождества Христова», — отметил Басурин.

Также Басурин сообщил, что минувшей ночью украинские силовики нанесли артиллерийские удары по нескольким населенным пунктам на юге ДНР.