Плевок в суп, или Как выглядит доклад ФБР, АНБ и ЦРУ о «русских хакерах»

В США опубликован совместный доклад трех спецслужб — ЦРУ, ФБР и АНБ. В нем заявляется о причастности «хакеров из России» к попыткам взлома компьютерных систем американских государственных учреждений и политических партий во время недавней избирательной кампании. В качестве предполагаемых заказчиков взлома прямо названы «правительство Российской Федерации» и лично «президент Владимир Путин».

«Это какой-то позор!», — примерно так выглядит реакция наблюдателей в России и мире, успевших прочитать то, что три американские спецслужбы решили выдать за итоги своего двухмесячного расследования.

Зашли с козырей

Их совместное творчество представляет собой полную и «не секретную» версию предварительного доклада, который был озвучен ФБР в конце декабря 2016 года и предварял введение пакета антироссийских санкций против ФСБ и ГРУ. Тогда отечественные спецслужбы внезапно обнаружили себя в компании весьма специфических персонажей — киберхакеров с псевдонимами «Абырвалг» и «Ластик», которые в последние несколько лет якобы осуществили ряд успешных хищений данных кредитных карт по всей Америке.

Чтобы оценить всю мощь декабрьского вброса от ФБР, достаточно мелкой детали: в качестве доказательства атак российских хакеров на сервера американских политиков было упомянуто использование трех закрывающих скобочек в виде символа «улыбки», что якобы характерно исключительно для российских пользователей интернета.

Нынешний доклад американских спецслужб идет еще дальше.

Уже на шестой его странице можно прочесть следующий перл: «Мы считаем, что президент России Владимир Путин дал поручение оказать влияние на президентскую избирательную кампанию 2016 года в США. Целью России был подрыв общественной веры в демократический процесс в США, очернение госсекретаря Клинтон, нанесение вреда ее электоральным возможностям и потенциалу к занятию поста президента. Мы также считаем, что Путин и правительство России отдавали четкое предпочтение кандидату в президенты Дональду Трампу».

Казалось бы, дальше по тексту должна быть приведена стройная система доказательств того, как президент Путин и правительство России выдают внешнеполитическую директиву ФСБ и ГРУ, а те, в свою очередь, через своих резидентов в США начинают получать информацию от осведомителей, задействовать тайных «кротов» и агентов влияния, подключать команды высококлассных хакеров. Или надо было назвать реальное имя хотя бы одного хакера, который четко заявил: «Да, я работаю на ГРУ!».

Вместо этого в тексте доклада мы видим совсем иное.

Russians did it...

Что именно? Ну, например: «В России выпьют шампанского за победу Трампа, так как ожидают от него изменений в позиции США по Украине и Сирии, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский накануне выборов президента США».

Что это? Сообщение из твиттера? Нет, это, по мнению трех спецслужб, доказательство причастности России к хакерским атакам на американские структуры — именно такая фраза Владимира Вольфовича горделиво красуется в главе «Русское влияние на президентскую кампанию в США в 2016 году». Правда, за кадром остается вопрос: сколько американских избирателей вообще знают о существовании Жириновского и насколько их ноябрьский выбор зависел от желания русских пить шампанское с заморской кабачковой икрой за победу Трампа?

Другие пункты «доказательной части» доклада столь же унылы.

«Путин, скорее всего, хотел дискредитировать госсекретаря Клинтон, так как он публично обвинил ее в разжигании массовых протестов против своего режима, которые проходили в 2011 и 2012 году. Кроме того, он затаил злобу в ответ на ее комментарии, в которых она пренебрежительно о нем высказывалась».

Вот оно что! «Болотные» события, чуть было не вылившиеся в «русский Майдан», происходят в Москве зимой 2011–12 годов, однако «демократия в опасности» — все-таки в США! Ну и Путин, конечно, злой. И память у него хорошая. То есть, дело тут не в противозаконном использовании Клинтон личной электронной почты для государственной переписки и не в половой неразборчивости какого-нибудь Джона Подесты, а в злопамятности Путина.

«Участие Путина в конференции западных ученых в октябре 2016 года является последним примером краха западного либерализма», — также заявляется в докладе. Мы, конечно, давно подозревали, что с западным либерализмом что-то не то. Но про то, что и тут виноват Путин, мы слышим впервые. Спасибо, ЦРУ. Спасибо, ФБР и АНБ.

Читаем дальше: «Главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев заявил в своей еженедельной программе в прайм-тайм, что кандидат в президенты Трамп назначен в аутсайдеры президентской гонки коррумпированным политическим истеблишментом и стал жертвой провалившегося демократического процесса». Да, в России тоже иногда не любят телеведущего Киселева за топорные пропагандистские приемы — но в этом случае он ведь сказал сущую правду! Или не было в самих США ощущения чуда, когда Трамп все-таки победил, несмотря на его тотальное шельмование в прессе? Или не вскрылось в той самой переписке Демократической партии очевидное — что «избирательный процесс» в США имеет массу недочетов вплоть до прямого подлога документов и открытого подкупа выборщиков?

Нам бы ночь продержаться…

Столь же весомы и остальные «доказательства» причастности русских к влиянию на президентскую избирательную кампанию в США. Скрины из политических телепередач телеканала RT, фотография Маргариты Симоньян с Путиным, карикатура, где та же Симоньян перешагивает, подобно Гулливеру, через Белый дом…

В итоге от доклада, который писался вроде как серьезными ведомствами, веет «косой строкой» школьного сочинения. Он пуст как пионерский барабан перед торжественной линейкой в честь последнего звонка. И написан, в общем-то, в аналогичной ситуации — в качестве прощального подарка уходящему президенту Бараку Обаме спецслужбы преподнесли ему «сделанную на отвались» чепуху, которую уже и проверять-то будет некому…

Впрочем, можно предположить, что «рыбу» нынешнего доклада готовили под победу Клинтон — в таком случае совместный текст, поданный за подписями глав ФБР, ЦРУ и АНБ, имел бы значительный эффект. Еще бы: вот она, законная передача власти от одного демократа (Обамы) к другому демократу (Клинтон), происходящая вопреки всем козням Влада Путина и ненависти «тоталитарной России» к священной корове глобальной демократии!

Но жизнь внесла в этот сценарий свои коррективы: подобно недавним киберсанкциям против России, вся затея с докладом производит впечатление «плевка в суп», который делает уходящая администрация Обамы в попытке максимально осложнить взаимоотношения Вашингтона и Москвы в первые месяцы президентства Трампа. Новому американскому президенту придется разгребать эти авгиевы конюшни не только в высшем политическом эшелоне власти, но и в столь далеких от демократии местах как спецслужбы.

Вот только делать это надо будет уже без помощи России. Она тут Трампу явно не поможет, как бы о том не мечталось в АНБ, ФБР и ЦРУ...